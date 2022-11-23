Израильская полиция квалифицировала взрывы в Иерусалиме как теракт

Напомним, что первый взрыв прогремел сегодня утром около автобусной станции. Спустя несколько минут сдетонировало еще одно устройство, находящееся в автобусе. Известно, что обе бомбы были начинены гвоздями для большего ущерба, и приводились в действие дистанционно.