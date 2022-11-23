Израильская полиция квалифицировала взрывы в Иерусалиме как теракт

Продолжается расследование дела о двух взрывах, прогремевших в Иерусалиме. Израильская полиция квалифицировала случившееся как террористический акт, пишет Times of Israel.
Напомним, что первый взрыв прогремел сегодня утром около автобусной станции. Спустя несколько минут сдетонировало еще одно устройство, находящееся в автобусе. Известно, что обе бомбы были начинены гвоздями для большего ущерба, и приводились в действие дистанционно.
Согласно последним данным, в результате теракта погиб один человек. Еще 22 получили различные травмы и ранения.
К настоящему моменту правоохранители задержали трех палестинцев. Мотивы их поступка пока не установлены.