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Израильская полиция квалифицировала взрывы в Иерусалиме как теракт

Происшествия
Израильская полиция квалифицировала взрывы в Иерусалиме как теракт

Продолжается расследование дела о двух взрывах, прогремевших в Иерусалиме. Израильская полиция квалифицировала случившееся как террористический акт, пишет Times of Israel.

Напомним, что первый взрыв прогремел сегодня утром около автобусной станции. Спустя несколько минут сдетонировало еще одно устройство, находящееся в автобусе. Известно, что обе бомбы были начинены гвоздями для большего ущерба, и приводились в действие дистанционно.

Согласно последним данным, в результате теракта погиб один человек. Еще 22 получили различные травмы и ранения.

К настоящему моменту правоохранители задержали трех палестинцев. Мотивы их поступка пока не установлены.
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