Король Великобритании Карл III может лишиться престола из-за свиданий с мужчинами

Британцы обсуждают компромат на короля Карла III. В Сеть попали данные, согласно которым сын Елизаветы II мог ходить на свидания с мужчинами. Из-за этого он может лишиться престола.
Новый скандал вокруг королевской семьи разгорелся после публикации материала Globe Magazine. Журналисты детально описали тайную жизнь Карла III, который якобы на протяжении 60 лет практиковал «гомосексуальные свидания с приятелями из школы, дворецкими и аристократами». Камилла Паркер-Боулз могла знать об этом, отмечает Globe Magazine.
Журналисты рассказали, что материалы о Карле III направлены в британский парламент. Там сказано, что первая супруга сына Елизаветы II принцесса Диана знала об изменах мужа с мужчинами.
Неизвестный ранее закидал яйцами короля Великобритании Карла III на церемонии открытия памятника Елизавете II. Монаршая особа и его супруга не пострадали.
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