Король Великобритании Карл III может лишиться престола из-за свиданий с мужчинами

Новый скандал вокруг королевской семьи разгорелся после публикации материала Globe Magazine. Журналисты детально описали тайную жизнь Карла III, который якобы на протяжении 60 лет практиковал «гомосексуальные свидания с приятелями из школы, дворецкими и аристократами». Камилла Паркер-Боулз могла знать об этом, отмечает Globe Magazine.