В России запустят кампанию по внедрению здорового питания

По словам Буцкой, сейчас в России необходимо активно заняться искоренением пагубных привычек в области потребления вредной для здоровья пищи и продуктов. С этой целью планируется начать образовательную кампанию, сопровождающуюся организационными мероприятиями, сообщает ku66.ru.