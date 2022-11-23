В России запустят кампанию по внедрению здорового питания

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Парламентской газете» о принципах кампании по популяризации здорового питания и грудного вскармливания.
По словам Буцкой, сейчас в России необходимо активно заняться искоренением пагубных привычек в области потребления вредной для здоровья пищи и продуктов. С этой целью планируется начать образовательную кампанию, сопровождающуюся организационными мероприятиями, сообщает ku66.ru.
Речь идет о бесплатных мастер-классах для семей по здоровой национальной кухне, о запуске специальных кулинарных программ, о возрождении молочных кухонь. Планируется создать целевые государственные службы по поддержке беременных женщин, которым квалифицированные консультанты будут объяснять преимущества грудного кормления младенцев.