Эксперт по корпоративной культуре Лейкина назвала топ-5 подарков к Новому году сотрудникам и клиентам

Актуальной темой перед Новым годом являются корпоративные подарки. Что можно подарить сотрудникам и клиентам компании, чтобы это было со вкусом, соответствовало деловому этикету и вызывало приятные эмоции? На что обратить внимание, когда с содержанием подарка уже определились? Психолог, эксперт по корпоративной культуре и развитию персонала Яна Лейкина ответила ФАН на эти вопросы.
Основная головная боль компании — это подарки для клиентов, считает эксперт. Однако и сотрудников компании важно порадовать тоже в соответствие с корпоративной культурой.
«Новогодние праздники предполагают по традиции такой ритуал, связанный с подарками. Обычно компания делает подарки сотрудникам, детям сотрудников и своим клиентам. Эти подарки очень часто регламентируются определенными процедурами и правилами, а согласование подарков обычно обсуждается на высшем уровне. Очень важно, чтобы была отражена специфика компании, вместе с тем, это должно быть полезным. С одной стороны, в компаниях предпочитают брендированные подарки, с другой стороны, стоит помнить, что если бренд нанесен очень ярко, этим подарком не будут пользоваться», — рассказала психолог.
Вот почему столько внимания уделяется выбору, согласованию и брендированию корпоративных подарков. На это готовы тратить время самые высокопоставленные сотрудники вплоть до собственно директоров предприятий.
Какие типы корпоративных подарков дарят чаще всего?
«В топе однозначно присутствуют некие продовольственные корзины — когда красиво упаковывается, например, бутылка шампанского, мандарины, какие-то консервы и конфеты. Второй самый популярный тип новогодних подарков — все, что связано с канцелярскими принадлежностями. Это могут быть ежедневники, ручки, флешки, мышки, коврики для мышек и так далее. Третий тип — где подарок связан с развлечениями и досугом: это могут быть пледы, например, какие-то корзинки и наборы для пикника, ну и что-то другое подобного типа. Четвертый тип подарков — это некий абонемент или подарочный сертификат, например, в книжный магазин, салон красоты или другие заведения, куда можно приобрести сертификат. Такой абонемент или сертификат пользуется особой популярностью у сотрудников компаний, но подойдет и для клиентов. Пятый вариант корпоративного подарка связан с поиском компанией чего-то особенного. Иногда это может быть связано со стажем работы сотрудника или компании: заказывают для сотрудников небольшие наградные значки или красивые статуэтки, например, в виде “Оскара”, могут быть даже какие-то шуточные истории. Ну, или разнообразные индивидуальные подарки, которые отражают специфику либо клиента, либо сотрудника», — перечислила Яна Лейкина наиболее уместные и хорошо воспринимаемые знаки внимания.
Она также предупредила, что стоит внимательно отнестись к выбору новогодних корпоративных подарков, поскольку очень важно, чтобы они носили необязывающий характер.
«Стоимость подарка должна оставаться в пределах делового этикета, а не выглядеть как замаскированная взятка. Вместе с тем презенты очень дешевые, подарки низкого качества воспринимаются сотрудниками и клиентами компании негативно и могут произвести другое впечатление, нежели закладывал тот человек, который хотел их подарить. Также очень важно не передаривать подарки, особенно когда они брендированные, и на них остаются визитные карточки той компании, которая их преподнесла. Ну и вообще, важно соблюдать не только этикет, но и такой здравый вкус, здравый смысл при выборе и вручении подарков», — подытожила эксперт по корпоративной культуре.
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