Эксперт по корпоративной культуре Лейкина назвала топ-5 подарков к Новому году сотрудникам и клиентам

Актуальной темой перед Новым годом являются корпоративные подарки. Что можно подарить сотрудникам и клиентам компании, чтобы это было со вкусом, соответствовало деловому этикету и вызывало приятные эмоции? На что обратить внимание, когда с содержанием подарка уже определились? Психолог, эксперт по корпоративной культуре и развитию персонала Яна Лейкина ответила ФАН на эти вопросы.