Ростовская область и Аргентина планируют наладить сотрудничество в аграрной сфере

Помимо этого, будущей весной на донских полях начнет функционировать аргентинский посевной комплекс прямого высева, отметил замглавы Ростовской области Виктор Гончаров. По словам чиновника, поскольку мы живем на разных сторонах планеты – когда в России лето, в Аргентине зима, и наоборот, то благодаря разнице в климатических циклах отечественные и аргентинские ученые смогут эффективнее и быстрее вести эту работу, что повысит и укрепит продовольственную безопасность двух стран.