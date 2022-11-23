Ростовская область и Аргентина планируют наладить сотрудничество в аграрной сфере

Ростовская область и Аргентинская Республика намерены взаимодействовать в сфере сельхозмашиностроения, семеноводства и селекции. Об этом уведомили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Как пишет деловое медиа «Эксперт Юг», ключевыми направлениями кооперации российского региона и аргентинской провинции Санта-Фе названы обмен новейшими технологическими инициативами в аграрном секторе, а также общие усилия над ускоренной селекцией семян. Со стороны Аргентины не исключена локализация ряда производств на территории РФ.
Помимо этого, будущей весной на донских полях начнет функционировать аргентинский посевной комплекс прямого высева, отметил замглавы Ростовской области Виктор Гончаров. По словам чиновника, поскольку мы живем на разных сторонах планеты – когда в России лето, в Аргентине зима, и наоборот, то благодаря разнице в климатических циклах отечественные и аргентинские ученые смогут эффективнее и быстрее вести эту работу, что повысит и укрепит продовольственную безопасность двух стран.