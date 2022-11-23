Британцы выяснили, что Зеленский скрывает за «пунктами несокрушимости» на Украине

Комментаторы призвали главу Украины вместо этого сдать «несколько своих домов в роскошных пригородах в Майями или на Карибских островах», чтобы граждане смогли там устроиться и согреться. По их словам, именно для этого Зеленскому направляли огромные суммы денег.