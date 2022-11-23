Читатели Daily Express поняли, для чего президент Украины Владимир Зеленский сформировал «пункты несокрушимости» в стране. Они обменялись мнениями в Сети.
Ранее стало известно, что украинский лидер планирует разместить в государстве четыре тысячи пунктов поддержки жителей. Пользователи не исключили, что официальный Киев видит в них своеобразные «живые щиты».
«Зеленский будет использовать эти пункты для запуска ракет, а затем удивляться, почему погибают гражданские. Будь я украинцем, то лучше попытал бы удачу на холоде, чем доверился бы этому гнусному монстру, который использует людей в качестве живых щитов, казнит пленных и бомбит Польшу ради втягивания НАТО в этот конфликт», — расшифровал их истинное назначение юзер.
Комментаторы призвали главу Украины вместо этого сдать «несколько своих домов в роскошных пригородах в Майями или на Карибских островах», чтобы граждане смогли там устроиться и согреться. По их словам, именно для этого Зеленскому направляли огромные суммы денег.