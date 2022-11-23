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Британцы выяснили, что Зеленский скрывает за «пунктами несокрушимости» на Украине

Политика
Британцы выяснили, что Зеленский скрывает за «пунктами несокрушимости» на Украине

Читатели Daily Express поняли, для чего президент Украины Владимир Зеленский сформировал «пункты несокрушимости» в стране. Они обменялись мнениями в Сети.

Ранее стало известно, что украинский лидер планирует разместить в государстве четыре тысячи пунктов поддержки жителей. Пользователи не исключили, что официальный Киев видит в них своеобразные «живые щиты».

«Зеленский будет использовать эти пункты для запуска ракет, а затем удивляться, почему погибают гражданские. Будь я украинцем, то лучше попытал бы удачу на холоде, чем доверился бы этому гнусному монстру, который использует людей в качестве живых щитов, казнит пленных и бомбит Польшу ради втягивания НАТО в этот конфликт», — расшифровал их истинное назначение юзер.

Комментаторы призвали главу Украины вместо этого сдать «несколько своих домов в роскошных пригородах в Майями или на Карибских островах», чтобы граждане смогли там устроиться и согреться. По их словам, именно для этого Зеленскому направляли огромные суммы денег.
Daily Express украина зеленский
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