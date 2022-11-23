Глава Подмосковья рассказал о крупнейшем в Восточной Европе заводе бутилированной воды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о планах запустить в Подмосковье производства бутилированной воды «Святой источник», который должен стать крупнейшим в Европе.
«Приятно, что современное производство. Все автоматизировано у вас: физическую нагрузку несут машины, а всю умственную — те, кто управляет, операторы. Очень приятно», — приводит телеканал «360» слова чиновника, который накануне посетил предприятие.
Завод «Святой источник» является лидером продаж бутилированной воды с производством более 500 миллионов бутылок в год. Сегодня на предприятии создано 200 рабочих мест, 80% сотрудников — местные жители.
Планируется, что в проект будет инвестировано порядка 10 млрд рублей.