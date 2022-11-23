Борис Корчевников признался, что был влюблен в «папину дочку» Дарью Мельникову

Между телеведущим и Мельниковой никогда не было отношений. Позже он прочитал интервью актрисы, в котором она признается в чувствах к Головину. Сам актер отметил, что относился к коллеге как к сестре, потому что она не была совершеннолетней и только потом понял, что упустил.