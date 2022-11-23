Борис Корчевников признался, что был влюблен в «папину дочку» Дарью Мельникову

Телеведущий Борис Корчевников признался, что испытывал сильные чувства к актрисе из сериала «Папины дочки» Дарье Мельниковой, но она на протяжении десяти лет была влюблена в Александра Головина.
«Был очень давно влюблен в Дашу Мельникову, потому что она невероятная. Даша нравилась мне с «Папиных дочек»» — рассказал Корчевников в программе «Судьба человека», где главным героем был Головин.
Между телеведущим и Мельниковой никогда не было отношений. Позже он прочитал интервью актрисы, в котором она признается в чувствах к Головину. Сам актер отметил, что относился к коллеге как к сестре, потому что она не была совершеннолетней и только потом понял, что упустил.