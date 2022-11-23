Минфин США выпустил инструкции по ограничению цен на российскую нефть

Западные страны рассчитывают согласовать и установить предельную цену на экспортируемую из Россией нефть после проведения «технического учения», говорится в обнародованных документах Министерства финансов США.
Представители иностранного ведомства не стали уточнять, когда именно Вашингтон и его союзники начнут вышеуказанные мероприятия, а также в чем они будут заключаться.
«Потолок цены на российскую нефть будет установлен после технического учения, которое проведет коалиция, пытающаяся ввести (данный. — Прим. ред.) потолок цены», — говорится в публикации.
Сотрудники минфина США ранее заявили, что Запад постарается добиться того, чтобы механизм ограничения цен на российскую нефть начал работать с 5 декабря, когда вступит в силу эмбарго на поставки отечественных энергоресурсов в Евросоюз.