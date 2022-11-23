Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минфин США выпустил инструкции по ограничению цен на российскую нефть

Экономика
Минфин США выпустил инструкции по ограничению цен на российскую нефть

Западные страны рассчитывают согласовать и установить предельную цену на экспортируемую из Россией нефть после проведения «технического учения», говорится в обнародованных документах Министерства финансов США.

Представители иностранного ведомства не стали уточнять, когда именно Вашингтон и его союзники начнут вышеуказанные мероприятия, а также в чем они будут заключаться.

«Потолок цены на российскую нефть будет установлен после технического учения, которое проведет коалиция, пытающаяся ввести (данный. — Прим. ред.) потолок цены», — говорится в публикации.

Сотрудники минфина США ранее заявили, что Запад постарается добиться того, чтобы механизм ограничения цен на российскую нефть начал работать с 5 декабря, когда вступит в силу эмбарго на поставки отечественных энергоресурсов в Евросоюз.
потолок цен на нефть минфин сша россия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду