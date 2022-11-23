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СК возбудил дело после гибели семьи от отравления угарным газом под Красноярском

Происшествия
СК возбудил дело после гибели семьи от отравления угарным газом под Красноярском

Четыре человека, в том числе двое детей, насмерть отравились угарным газом в селе Казанцево Шушенского района. Трагедия произошла в частном доме на улице Ленина, рассказали представители СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительной версии, 45-летняя женщина и ее 36-летний сожитель неправильно растопили печь, в результате чего задохнулись угарным газом. Кроме взрослых, жертвами происшествия стали 11-летний мальчик и его 15-летняя сестра.

Тела погибших обнаружили родственники. По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее 16 человек отравились угарным газом в одном из кафе в Дербенте, сообщало издание RT.
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