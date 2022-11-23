Сборная Хорватии не смогла обыграть Марокко в стартовом матче на ЧМ-2022

Действующие вице-чемпионы мира по футболу не смогли победить Марокко в первом матче на ЧМ-2022 в Катаре.
Встреча сборных Марокко и Хорватии состоялась в Эль-Хауре 23 ноября. Матч соперников по группе F завершился со счетом 0:0. В следующей встрече ЧМ-2022 сборная Хорватии, ставшая серебряным призером планетарного первенства 2018 года в России, сыграет с Канадой. Соперником Марокко станет национальная команда Бельгии.
Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Ближневосточное государство впервые в истории принимает мундиаль. Призовой фонд турнира составляет 440 миллионов долларов. Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Франции.