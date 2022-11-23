Сборная Хорватии не смогла обыграть Марокко в стартовом матче на ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Ближневосточное государство впервые в истории принимает мундиаль. Призовой фонд турнира составляет 440 миллионов долларов. Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Франции.