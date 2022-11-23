Путин прибыл в Ереван в преддверии саммита ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин находится в Ереване, где состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Самолет с российским лидером на борту приземлился в аэропорту Звартноц.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил лично поприветствовать Путина. Они встретились у трапа воздушного судна, обменялись рукопожатием и проследовали к автомобилю. Других лидеров встретил замглавы правительства республики Мгер Григорян.
Саммит стран – участниц ОДКБ открывается 23 ноября. В этом году Армении отведена роль председателя международной организации. Ожидается подписание целого ряда документов.