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Путин прибыл в Ереван в преддверии саммита ОДКБ

Политика
Путин прибыл в Ереван в преддверии саммита ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин находится в Ереване, где состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Самолет с российским лидером на борту приземлился в аэропорту Звартноц.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил лично поприветствовать Путина. Они встретились у трапа воздушного судна, обменялись рукопожатием и проследовали к автомобилю. Других лидеров встретил замглавы правительства республики Мгер Григорян.

Саммит стран – участниц ОДКБ открывается 23 ноября. В этом году Армении отведена роль председателя международной организации. Ожидается подписание целого ряда документов.
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