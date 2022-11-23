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В Венгрии резко осудили украинца за выселение российских туристов из отеля

Общество
В Венгрии резко осудили украинца за выселение российских туристов из отеля

Администрация венгерского Мишкольца прокомментировала случай с выселением российских туристов из отеля и заявила, что осуждает любую дискриминацию.

Немногим ранее в СМИ появилась информация о том, что путешественников из РФ выселили из отеля Premier Hotel Miscolc. Оказалось, что владельцем отеля является украинцем. Он распорядился не размещать в гостинице туристов с российскими паспортами, пишет Boon.

«Администрация Мишкольца осуждает любое разделение и дискриминацию по этническому, религиозному, политическому, национальному признаку и по происхождению», — говорится в сообщении городского самоуправления.

При этом уточняется, что в администрации не располагают информацией о причинах произошедшего. Посольство РФ в Венгрии в свою очередь сообщило, что дипломаты выясняют обстоятельства случившегося.
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