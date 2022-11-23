Водителям напомнили правила езды во время гололеда

В УГИБДД России по Самарской области рассказали об основных правилах безопасности на дорогах в условиях гололеда и ледяного дождя.
В ведомстве посоветовали водителям выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и интервал между потоками, так как при гололеде резко снижается сцепление колес с дорогой, а тормозной путь возрастает в несколько раз, сообщает sovainfo.ru.
При этом следует избегать крутых маневров на дороге, чреватых неожиданным выездом на встречную полосу. Особую бдительность надо проявлять на перекрестках, около остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами.