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Водителям напомнили правила езды во время гололеда

Общество
Водителям напомнили правила езды во время гололеда

В УГИБДД России по Самарской области рассказали об основных правилах безопасности на дорогах в условиях гололеда и ледяного дождя.

В ведомстве посоветовали водителям выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и интервал между потоками, так как при гололеде резко снижается сцепление колес с дорогой, а тормозной путь возрастает в несколько раз, сообщает sovainfo.ru.

При этом следует избегать крутых маневров на дороге, чреватых неожиданным выездом на встречную полосу. Особую бдительность надо проявлять на перекрестках, около остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами.
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