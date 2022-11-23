Матвийчук: Поставки боевых беспилотников станут прямым вмешательством США в спецоперацию на Украине

Матвийчук в разговоре с ФАН также объяснил, что слова сенаторов о том, что поставки БПЛА могут повлиять на ход конфликта, не имеют смысла. Для того, чтобы полноценно использовать дроны, они должны быть встроены в систему обороны, которая предполагает наличие самолетов, ракет и другой техники, которой у «незалежной» попросту нет.