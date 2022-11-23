Матвийчук: Поставки боевых беспилотников станут прямым вмешательством США в спецоперацию на Украине

Если США предоставят украинской армии БПЛА MQ-1C Grey Eagle — это будет означать фактическое участие американской армии в спецоперации на Украине, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с корреспондентом международной редакции Федерального агентства новостей.
Заветные БПЛА
Во вторник, 22 ноября, стало известно, что двухпартийная группа из 16-ти сенаторов Конгресса США обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой поставить Украине разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Grey Eagle. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, среди подписантов демократы Тим Кейн, Джо Манчин, Марк Келли и республиканцы Джони Эрнст, Джеймс Инхоф и другие.
В письме сенаторов говорится, что БПЛА «повысят боевые возможности» Украины в краткосрочной перспективе. Помимо этого, они сочетаются с уже имеющимися у ВСУ средствами вооружения.
«Долгосрочная выгода от предоставления Украине MQ-1C значительна и может повлиять на стратегический ход конфликта в пользу Украины», — говорится в письме.
Власти Киева предприняли уже несколько попыток получить БПЛА, но все безрезультатно. В начале спецоперации речь шла о поставках MQ-9 Reaper, теперь киевский режим выпрашивает MQ-1C Grey Eagle. По данным WSJ, администрация Байдена пока не собиралась предоставлять Украине запрашиваемые беспилотники. По словам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, окончательного решения по этому поводу не принято.
«Серый орел»
БПЛА MQ-1C Grey Eagle был взят на вооружение армией США в 2009 году. Уже в следующем году его активно применяли в Афганистане и Ираке. «Серый орел» пришел на смену MQ-1 Predator, который считался одним из первых успешных ударных беспилотников.
Если говорить о характеристиках Grey Eagle, то он может подниматься на высоту около 9 тыс. метров и нести 360 килограммов полезной нагрузки. Радиус действия дрона составляет порядка 400 километров. В стандартном исполнении он может проводить в воздухе более суток, однако модернизированные версии могут пробыть в режиме полета до 50 часов. Помимо этого, БПЛА снабжен оптическими приборами и управляемым оружием, позволяющим поражать наземные цели.
Отмечается, что в середине двухтысячных было построено более 200 серийных аппаратов Grey Eagle. БПЛА также ни разу не экспортировали. Если Белый дом одобрит запрос сенаторов, это будет первый случай поставки дронов за границу.
Прямое вмешательство США
По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, в случае если США одобрит поставку MQ-1C Grey Eagle на Украину, это будет означать прямое вмешательство американской стороны в конфликт. Россия в таком случае вынуждена будет ответить.
«Необходимо понимать, что эти БПЛА входят в стратегическую систему разведки США. Это мощнейшие БПЛА, которые начинены различной аппаратурой для слежения и наведения управляемых боеприпасов. Если американцы собираются передавать эти летательные аппараты, значит, они должны будут передать элементы своей стратегической системы разведки украинской армии. Они должны будут вместе с БПЛА выслать своих специалистов. Это означает прямое участие Вооруженных сил США в специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине.
Вы можете представить, что мы эти аппараты отслеживаем с момента старта и полета. Как мы должны сейчас квалифицировать эти аппараты? Этот БПЛА принадлежит США и выполняет услуги для украинской армии? По законам мы его должны сбить. Мы его сбиваем, а он не является элементом системы разведки Украины — это что? Они просто лезут в горячие точки и провоцируют нас на ответные действия», — считает эксперт.
Сбить можем сразу
Матвийчук в разговоре с ФАН также объяснил, что слова сенаторов о том, что поставки БПЛА могут повлиять на ход конфликта, не имеют смысла. Для того, чтобы полноценно использовать дроны, они должны быть встроены в систему обороны, которая предполагает наличие самолетов, ракет и другой техники, которой у «незалежной» попросту нет.
«Недостаточно только беспилотников. Для них нужны устройства, с которыми они сопрягаются — это целые системы огневого поражения. Должны быть ракеты и самолеты, чего на Украине, конечно же, нет. Я уже сказал, что сбить мы их можем сразу, как только обнаружим. Но мы не можем это выполнить, потому что они принадлежат Вооруженным силам США. Если армия США официально заявит о начале боевых действий против России, мы тогда начнем отвечать», — заключил эксперт.