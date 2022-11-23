В Москве иностранец-грабитель за одно утро убил таксиста и изнасиловал проститутку

Сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу водителя такси на западе Москвы. Мужчина успел совершить еще несколько преступлений, сообщило издание «МК».
Ранним утром иностранец на улице Ельнинская задушил водителя такси и забрал у него 5000 рублей. Затем он нашел проститутку и отправился к ней домой. Злоумышленник не смог договориться с путаной о цене.
Иностранец связал ее, ударил по голове, пригрозил ножом и надругался. Напоследок фигурант забрал у девушки телефон и 5000 рублей. Полицейские задержали злоумышленника недалеко от дома путаны.