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В Москве иностранец-грабитель за одно утро убил таксиста и изнасиловал проститутку

Происшествия
В Москве иностранец-грабитель за одно утро убил таксиста и изнасиловал проститутку

Сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу водителя такси на западе Москвы. Мужчина успел совершить еще несколько преступлений, сообщило издание «МК».

Ранним утром иностранец на улице Ельнинская задушил водителя такси и забрал у него 5000 рублей. Затем он нашел проститутку и отправился к ней домой. Злоумышленник не смог договориться с путаной о цене.

Иностранец связал ее, ударил по голове, пригрозил ножом и надругался. Напоследок фигурант забрал у девушки телефон и 5000 рублей. Полицейские задержали злоумышленника недалеко от дома путаны.
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