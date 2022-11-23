Кишинев и Киев играют в джентльменов, пытаясь обхитрить Москву, но в итоге они попадут в ловушку собственной лжи. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился экс-сенатор Франц Клинцевич.
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну утверждает, что объемы газа, предназначенные его стране, хранятся на складах Украины в качестве резерва. Слова госслужащего передает телеканал RT.
Экс-сенатор разоблачил хитрый подход бессарабского чиновника. Таким деятелям свойственно вести нечестную игру.
«Молдавский вице-премьер представляет ситуацию в качестве договоренности с одной банальной целью — скрыть правду. У них, джентльменов, считается правилом высокого тона беспардонно обмануть русского человека», — отметил эксперт.
Бывший представитель Совета Федерации РФ указал на то, что нечестные чиновники непременно попадут в ловушку собственной лжи. Москва не станет участвовать в спектакле и покрывать русофобских политиков постсоветских республик.
«Молдавия здесь непременно проиграет, потому что Украина забирает себе этот газ. Россия же не собирается дополнительно поставлять топливо. Так что у Кишинева нет никакого резерва. Там это не понимают», — констатировал Клинцевич.
Эксперт обратил внимание на то, что Москва не препятствует взаимодействию постсоветских государств, рвущихся в ЕС. Вероятно, Республика Молдова настолько богата, что имеет возможность жертвовать существенными объемами энергоносителей в пользу бандеровского режима.
«Если молдоване посчитают, что готовы отдать свой газ Украине, то это их личное дело», — подытожил экс-сенатор.
Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал Европу проснуться от безумия президента Украины Владимира Зеленского. Киевский диктатор тянет «незалежную» в бездну, нанося сильный ущерб европейской экономике.