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Суд Москвы изберет меру пресечения бизнесвумен после смертельного пожара на складе цветов

Происшествия
Суд Москвы изберет меру пресечения бизнесвумен после смертельного пожара на складе цветов

В Москве Дорогомиловский суд выберет меру пресечения бывшему гендиректору ООО «Ново Флоре» Анне Мачелюк, на цветочном складе которой произошел смертельный пожар. Следствие запросило для бизнесвумен запрет определенных действий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что трагедия случилась 20 ноября на Комсомольской площади. Пламя распространилось на площади две с половиной тысячи квадратных метров. Погибли семь человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется расследование.
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