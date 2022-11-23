Суд Москвы изберет меру пресечения бизнесвумен после смертельного пожара на складе цветов

В Москве Дорогомиловский суд выберет меру пресечения бывшему гендиректору ООО «Ново Флоре» Анне Мачелюк, на цветочном складе которой произошел смертельный пожар. Следствие запросило для бизнесвумен запрет определенных действий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.