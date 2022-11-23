«Черная пятница»: маркетолог Григорьев рассказал, реально ли сэкономить в период распродажи

Черной пятницей называют день после Дня благодарения в США, когда магазины устраивают грандиозные распродажи. Как правило, на таких распродажах люди могут приобрести вещи значительно ниже в цене. Однако ходят слухи, что перед распродажей многие компании намеренно увеличивают стоимость товара, а после устанавливают «зачеркнутый ценник», представляя это как хорошую скидку. Таким образом получается, что товар не только не упал в цене, но мог еще и подорожать.
Маркетолог, член совета «Российской гильдии маркетологов» Николай Григорьев объяснил корреспонденту ФАН, как могут действовать компании в период распродажи и благодаря чему они зарабатывают.
«Первоначально стоит отметить, что любой покупатель, который собирается что-то приобрести очень выгодно, должен проанализировать ситуацию перед покупкой. Можно посмотреть цены на маркетплейсах и отсюда сделать определенные выводы. Надо понимать, что ритейлы во многом работают от оборота и когда происходит разного рода события, например, Черная пятница или 8 Марта — люди начинают много покупать и можно сделать иногда за неделю полугодовой оборот, в зависимости от сферы», — рассказал Николай Григорьев.
Когда компания работает от оборота, она может снизить свою маржу, тем не менее заработать больше за счет объема продаж. Часто, когда товар сезонный, например, одежда — можно заработать на том, что происходит замена старой коллекции. В настоящее время многие люди купили к зиме все, что хотели, поэтому через месяц байеры начнут закупать весеннюю коллекцию.
«Соответственно, распродажа зимней коллекции начнется в ближайшее время. Компаниям нужно освобождать полки и склады. От того, что товар остается нераспроданный товар — ничего хорошего не получится. Будут убытки, поскольку они будут занимать достаточно дорогие складские пространства. Тем более, что, когда коллекция только приходит, маржа обычно превышает даже 100%, то есть в принципе уже закупку отбивается. Поэтому чем быстрее компания распродает "хвосты", остатки — тем лучше», — считает специалист.
Однако есть и компании, которые работают по другому сценарию.
«Бывают и фиктивные распродажи, когда действительно рисуют всякие зачеркнутые ценники на ровном месте. Это, в основном, свойственно для фирм, которые настроены сорвать куш сразу, а что будет через год – не так важно. Потому что на этом очень сильно теряется доверие покупателей», — объяснил маркетолог.
Эксперт на своем опыте сталкивался как с добросовестной работой компаний, так и с прямо противоположными. Главное – сделать правильный вывод для себя в отношении компании.
«Каждый из нас, тратя деньги, должен понимать, что прежде всего за свой кошелек отвечает он сам, а не какие-то злобные маркетологи. Надо понимать, что тебе нужно, а что не нужно. Иногда, если имеется излишек денег и хочется себя порадовать можно совершить эмоциональную покупку, нельзя бесконечно рационально ко всему подходить. Почему нет, мы для чего работаем? Разве не для того, чтобы иногда себя радовать? Мой совет: для того, чтобы себя радовать никогда не залезайте в долги. Сейчас много разных вариантов покупки в кредит, кредитные карточки, потребительский кредит банка или кредит самой торговой компании», — подытожил Григорьев.
На прошлой неделе россиян предупредили о буйстве интернет-мошенников в преддверии Черной пятницы.