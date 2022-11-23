«Черная пятница»: маркетолог Григорьев рассказал, реально ли сэкономить в период распродажи

Черной пятницей называют день после Дня благодарения в США, когда магазины устраивают грандиозные распродажи. Как правило, на таких распродажах люди могут приобрести вещи значительно ниже в цене. Однако ходят слухи, что перед распродажей многие компании намеренно увеличивают стоимость товара, а после устанавливают «зачеркнутый ценник», представляя это как хорошую скидку. Таким образом получается, что товар не только не упал в цене, но мог еще и подорожать.