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Германия выведет миротворческий контингент ООН из Мали

Весь мир
Германия выведет миротворческий контингент ООН из Мали

Бамако, 23 ноября. Германия прекратит участие в многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА).

Вывод берлинского контингента завершится к маю 2024 года. Сейчас в республике близ города Гао дислоцированы до 1400 немецких «голубых касок».

Европейские государства одно за другим выводят контингенты из Мали. В августе регион покинули французские подразделения из состава операции «Бархан», а вскоре Париж подтвердил полное завершение контртеррористических мероприятий.

Кроме того, власти Кот-д’Ивуара заявили, что страна прекращает участие в миссии ООН. Информация поступила от источников из службы безопасности республики.

МИНУСМА находится в состоянии глубокого кризиса. Общественные деятели Мали неоднократно обвиняли миротворцев в низкой эффективности.

Население африканского государства регулярно выходит на митинги против присутствия «голубых касок» в стране. Граждане республики обвиняют организацию в подрыве суверенитета Бамако.
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