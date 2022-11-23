Германия выведет миротворческий контингент ООН из Мали

Бамако, 23 ноября. Германия прекратит участие в многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА).
Вывод берлинского контингента завершится к маю 2024 года. Сейчас в республике близ города Гао дислоцированы до 1400 немецких «голубых касок».
Европейские государства одно за другим выводят контингенты из Мали. В августе регион покинули французские подразделения из состава операции «Бархан», а вскоре Париж подтвердил полное завершение контртеррористических мероприятий.
Кроме того, власти Кот-д’Ивуара заявили, что страна прекращает участие в миссии ООН. Информация поступила от источников из службы безопасности республики.
МИНУСМА находится в состоянии глубокого кризиса. Общественные деятели Мали неоднократно обвиняли миротворцев в низкой эффективности.
Население африканского государства регулярно выходит на митинги против присутствия «голубых касок» в стране. Граждане республики обвиняют организацию в подрыве суверенитета Бамако.