Европарламент поддержал резолюцию о признании РФ «государством-спонсором терроризма»

Депутаты Европарламента поддержали резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за спецоперации на территории Украины.
Заседание парламентариев состоялось в Страсбурге. За принятие документа проголосовали 494 политика, против — 58. Еще 44 депутата воздержались от участия в голосовании.
Стоит отметить, что указанная резолюция не несет юридических последствий для стран Европейского союза. Однако документ отражает мнение большей части политиков ЕС, которые на протяжении долгого времени продвигают антироссийскую повестку.