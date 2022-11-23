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Европарламент поддержал резолюцию о признании РФ «государством-спонсором терроризма»

Политика
Европарламент поддержал резолюцию о признании РФ «государством-спонсором терроризма»

Депутаты Европарламента поддержали резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за спецоперации на территории Украины.

Заседание парламентариев состоялось в Страсбурге. За принятие документа проголосовали 494 политика, против — 58. Еще 44 депутата воздержались от участия в голосовании.

Стоит отметить, что указанная резолюция не несет юридических последствий для стран Европейского союза. Однако документ отражает мнение большей части политиков ЕС, которые на протяжении долгого времени продвигают антироссийскую повестку.
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