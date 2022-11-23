Сестра Ким Чен Ына назвала США «лающей собакой» и пригрозила «фатальными последствиями»

Родственница северокорейского лидера считается вторым самым влиятельным человеком в КНДР после своего брата. Предупреждение от Ким Е Чжон прозвучало в связи с тем, что Вашингтон настаивает на осуждении недавнего испытания Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, пишет MK.RU.