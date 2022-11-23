Сестра Ким Чен Ына назвала США «лающей собакой» и пригрозила «фатальными последствиями»

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон предупредила Соединенные Штаты о «более фатальном кризисе безопасности» и сравнила страну с лающей собакой.
Родственница северокорейского лидера считается вторым самым влиятельным человеком в КНДР после своего брата. Предупреждение от Ким Е Чжон прозвучало в связи с тем, что Вашингтон настаивает на осуждении недавнего испытания Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, пишет MK.RU.
«США должны помнить, что, как бы отчаянно они ни стремились разоружить (Северную Корею), они никогда не смогут лишить (Северную Корею) ее права на самооборону», — подчеркнула Ким Е Чжон.
Сестра Ким Чен Ына сравнила Соединенные Штаты с «охваченной страхом лающей собакой» и подчеркнула, что КНДР сочтет заявление под руководством США нарушением суверенитета и серьезной политической провокацией.