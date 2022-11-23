Суд отправил в колонию похитителей драгоценных камней на 575 млн рублей в Новосибирске

В Новосибирске суд отправил за решетку двух мужчин. Они признаны виновными в совершении грабежа. Ущерб составил 575 миллионов рублей.
Правоохранители установили, что директор фирмы, которая занималась изготовлением и обработкой кристаллов, нанял двух фигурантов. Злоумышленники не были в штате. Тем не менее на них была возложена обязанность заниматься сбытом драгоценностей.
Мужчины решили совершить хищение продукции и продать, забрав всю прибыль себе. Они заблокировали выезд загруженного драгоценностями автомобиля и забрали товар на сумму в 575 миллионов рублей.
Первый преступник получил 6,5 года колонии, второй пробудет за решеткой на месяц меньше.