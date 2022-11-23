Театр в Новосибирске отменил постановку с усатой принцессой

Новосибирский «Первый театр» отменил скандальную постановку «Принцесса и Людоед». Спектакль с усатой главной героиней не будут показывать на сцене культурного учреждения из-за неоднозначных мнений зрителей.
Изначально показ постановки отменили из-за технических неполадок. В театре надеялись исправить ситуацию и продолжить выступать, но теперь решено вовсе перестать играть спектакль.
«Постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей. Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, поэтому командой театра принято решение приостановить показы спектакля», — сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе «Первого театра».
Ранее в Минкультуры региона поступила жалоба на постановку из-за образа главной героини — принцессы с усами. Эксперты намерены проверить спектакль на предмет пропаганды ЛГБТ.