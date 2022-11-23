Политолог Родионов рассказал, что стоит за планом Запада установить потолок цен на нефть

Вообще, заметил эксперт, вся эта история с потолком цен — чистой воды имитация «страшных-ужасных санкций». Как известно, к ним так никто и не присоединился, кроме коалиции G7 и Австралии. Но Австралия, если что-то покупала у России, то совсем мизерные объемы. А в «семерке», как известно, США ввели полное эмбарго еще весной, Британия — летом, Германия, Италия и Франция вводят 5 декабря в рамках ЕС, Канада никогда нашу нефть не покупала, а Япония уже послала всех подальше, заявив, что будет получать нефть с «Сахалина-1».