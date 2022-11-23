Политолог Родионов рассказал, что стоит за планом Запада установить потолок цен на нефть

Задумка «потолка цен» заключается в смягченном варианте эмбарго: не хотите отказываться от российской нефти. Такое мнение ФАН высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития, политолог Дмитрий Родионов.
Переходный период
Евросоюз предложил добавить 45-дневный переходный период к дате введения потолка цен на российскую нефть. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ.
«Блок предложил добавить 45-дневный переходный период к введению ограничения», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на документ.
Сообщается, что период будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря, когда, как предполагается, будет введен потолок цен, и разгруженной до 19 января.
Попытка не потерять лицо
Как напомнил Дмитрий Родионов, для стран ЕС 5 декабря вступает в силу полное эмбарго на закупку нефти из России морским путем (за исключением Венгрии, Чехии и Словакии). Если страны ЕС не смогут закупать российскую морскую нефть вообще, то потолок цен к ним никак не относится.
«Так что, надо понимать, что речь идет о переходном периоде не для покупателей, а для перевозчиков (тут главным образом, страдает Греция, на долю которой приходится четверть мирового танкерного флота), страховщиков и так далее. Именно их хотят вывести из-под ограничений. Хотя, по сути, в этом нет никакой необходимости — минфин США ранее разъяснил, что танкеры с российской нефтью, разгруженные в портах назначения до 19 января, не будут попадать под действие механизма», — пояснил Дмитрий Родионов.
Вообще, заметил эксперт, вся эта история с потолком цен — чистой воды имитация «страшных-ужасных санкций». Как известно, к ним так никто и не присоединился, кроме коалиции G7 и Австралии. Но Австралия, если что-то покупала у России, то совсем мизерные объемы. А в «семерке», как известно, США ввели полное эмбарго еще весной, Британия — летом, Германия, Италия и Франция вводят 5 декабря в рамках ЕС, Канада никогда нашу нефть не покупала, а Япония уже послала всех подальше, заявив, что будет получать нефть с «Сахалина-1».
«Про Британию тут, кстати, выясняется, что она в обход эмбарго тайно продолжает покупать нашу нефть. Это говорит о том, что если обойти эмбарго не так сложно, то обойти «потолок цен» будет не сложнее (российская нефть будет просто покупаться не как российская). Тем более, что, по сути, кроме Австралии (ну, может, они дожмут еще Южную Корею и Новую Зеландию) к нему не присоединился никто. Повторюсь, если та или иная страна «потолок» не поддержала, она не обязана ему следовать и будет покупать по той цене, о которой договорится с продавцом. Проблемы возникнут у посредников (перевозчиков и страховщиков), которыми являются главным образом европейские компании — т. е. из стран, поддержавших «потолок». Но уверен, они найдут способ обойти эти ограничения», — добавил Дмитрий Родионов.
Для чего это нужно авторам самой идеи? По мнению эксперта, чтобы не потерять лицо. США в марте радостно ввели эмбарго на российскую нефть, ожидая, что их поддержат и другие — причем так же легко, как поддержали осуждение России за СВО.
«Но в реальности прогнуть удалось только Европу (Япония и та послала подальше), зато Россия начала еще больше зарабатывать, увеличив поставки в ту же Индию. А в самих США из-за отказа от российского топлива начался энергетический кризис. В общем, сами себя наказали. Очевидно, задумка «потолка цен» заключается в смягченном варианте эмбарго: не хотите отказываться от российской нефти — хорошо, хотя бы не покупайте ее по высокой цене, не позволяйте России много зарабатывать. Но как видим, и тут их особо никто не поддерживает, так что фокус с наказанием России вновь оказался проваленным», — заключил Дмитрий Родионов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия откажется поставлять нефть в страны, которые разделят принцип ценовых лимитов. Поставки будут перенаправлены рыночно ориентированным партнерам.