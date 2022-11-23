В Москве на частные деньги реализуют десять объектов в сфере образования

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты десяти объектов образования в разных районах столицы.
По словам Собянина, речь идет о строительстве на средства инвесторов школ и детских садиков, что попутно обеспечит увеличение числа рабочих мест в пешей доступности от новых кварталов, сообщают «Регионы России».
Как напомнил Собянин, инвесторы кроме учреждений образования также строят в Москве деловые и торговые центры, гостиницы и спорткомплексы. Власти за это предоставляют им льготы, снижая для них размер платы за переоформление участков под строительство жилья.