Власти Челябинской области потратят на модернизацию электротранспорта почти 30 млрд рублей

На строительство новых трамвайных линий и модернизацию троллейбусной сети в Челябинске запланировано выделить из инфраструктурного областного бюджетного кредита более 29,9 миллиарда рублей. Речь идет о не только о создании новых трамвайных и троллейбусных линий, но и закупке новых низкопольных трамваев, а также троллейбусов, сообщает «ЧелябинскСегодня».