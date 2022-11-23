Власти Челябинской области потратят на модернизацию электротранспорта почти 30 млрд рублей

Правительство Челябинской области утвердило планы по совершенствованию трамвайного и троллейбусного сообщения на период с 2022 года по 2025 год.
На строительство новых трамвайных линий и модернизацию троллейбусной сети в Челябинске запланировано выделить из инфраструктурного областного бюджетного кредита более 29,9 миллиарда рублей. Речь идет о не только о создании новых трамвайных и троллейбусных линий, но и закупке новых низкопольных трамваев, а также троллейбусов, сообщает «ЧелябинскСегодня».
Еще предстоит провести реконструкцию двух троллейбусных депо, модернизировать тяговые подстанций и контактные сети. Отмечается, что в реализации примет участие компания «Синара» в качестве концессионера, которая готова выделить более семи миллиардов рублей.