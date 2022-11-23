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Власти Челябинской области потратят на модернизацию электротранспорта почти 30 млрд рублей

Экономика
Власти Челябинской области потратят на модернизацию электротранспорта почти 30 млрд рублей

Правительство Челябинской области утвердило планы по совершенствованию трамвайного и троллейбусного сообщения на период с 2022 года по 2025 год.

На строительство новых трамвайных линий и модернизацию троллейбусной сети в Челябинске запланировано выделить из инфраструктурного областного бюджетного кредита более 29,9 миллиарда рублей. Речь идет о не только о создании новых трамвайных и троллейбусных линий, но и закупке новых низкопольных трамваев, а также троллейбусов, сообщает «ЧелябинскСегодня».

Еще предстоит провести реконструкцию двух троллейбусных депо, модернизировать тяговые подстанций и контактные сети. Отмечается, что в реализации примет участие компания «Синара» в качестве концессионера, которая готова выделить более семи миллиардов рублей.
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