Красноярские таможенники возбудили четыре уголовных дела о незаконном вывозе леса в Китай

С 2019 по 2022 год злоумышленники предоставляли на таможню недостоверные сведения о производителе лесоматериалов, которые предназначались для вывоза за границу. В итоге они сумели отправить на экспорт более 166 тысяч кубометров леса на общую сумму около 1,3 млрд рублей.