Красноярские таможенники возбудили четыре уголовных дела о незаконном вывозе леса в Китай

Житель Красноярского края несколько лет способствовал незаконному вывозу лесоматериалов в Китай. Ущерб от его деятельности оценивается в 1,3 млрд рублей.
Преступления были выявлены в результате совместных действий Сибирской оперативной таможни, Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и УФСБ России по Красноярскому краю, сообщает сетевое издание newslab.ru.
С 2019 по 2022 год злоумышленники предоставляли на таможню недостоверные сведения о производителе лесоматериалов, которые предназначались для вывоза за границу. В итоге они сумели отправить на экспорт более 166 тысяч кубометров леса на общую сумму около 1,3 млрд рублей.
Один из участников преступной группы был задержан и в настоящее время содержится под стражей. Расследование продолжается. Преступникам грозит до семи лет лишения свободы с выплатой штрафа до 1 миллиона рублей.