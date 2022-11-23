Психически больной петербуржец зверски забил приезжую за отказ от романтических отношений

Правоохранители раскрыли убийство в Красногвардейском районе Петербурга. Жертвой стала 33-летняя женщина, приехавшая из Москвы, сообщили СМИ.
Труп потерпевшей был найден в районе Муринской дороги. На теле были отчетливо видны следы побоев. Жертве были нанесены удары в том числе по голове.
Силовики установили, что к расправе может быть причастен мужчина, который и обнаружил тело. Гражданин пояснил, что нашел труп, якобы гуляя с собаками. Между тем правоохранители считают, что потерпевшая приехала в гости к этому человеку. После застолья он пошел ее провожать. Злоумышленник стал настойчиво предлагать встречаться и заняться сексом. Получив отказ, собутыльник набросился на женщину.
Согласно неофициальной информации, у гражданина есть проблемы с психикой, он якобы стоял на учете в ПНД.