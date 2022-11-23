Политолог Анпилогов: решить проблему воровства Украиной транзитного газа пока невозможно

Молдавия и Приднестровье пока не нашли иных способов импорта российского голубого топлива.
Решить проблему с воровством Украиной российского газа, который поставляется Молдавии, в настоящее время не представляется возможным. Об этом международной редакции ФАН рассказал директор Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.
Ранее «Газпром» в своем Telegram-канале сообщил, что на Украине оседает значительное количество газа, предназначенного Молдавии, причем его объемы вдвое превышают оплаченные Кишиневом. На этом фоне в компании пригрозили, что с 28 ноября начнут сокращение подачи голубого топлива на газоизмерительную станцию «Суджа», через которую идет транзит. Как отметил Анпилогов, данную ситуацию нельзя назвать необычной.
«Это извечная проблема транзита через газопровод, который завязан на газотранспортную систему самой Украины и составляет с ней единое целое. Плюс Украина сама является газодобывающей страной, и она добавляет в трубы собственное сырье. Оно может быть различного качества. Чаще всего хуже, чем у "Газпрома", с большей влажностью, например. То есть через счетчики его можно пропускать горячим, а после этого происходит конденсация влаги, которая снижает давление и таким образом газ "исчезает" — раньше это место в трубах занимал пар», — разъяснил эксперт.
Поскольку система едина, отметил он, Киев постоянно осуществляет ненормированный и несанкционированный отбор газа. Проще говоря — ворует. И данный нюанс всегда был камнем преткновения между Украиной и РФ.
«Стоит понимать, что Молдавия фактически получает весь свой газ через территорию Украины. Попытки Кишинева диверсифицировать поставки, например, брать часть топлива из Румынии, хотя и она берет российский газ из "Турецкого потока", ни к чему толковому не привели, потому что румынские посредники тоже были не прочь погреть руки на "молдавском" газе», — сообщил Анпилогов.
В результате Молдавия, побродив по рынку и не найдя более дешевых вариантов, вернулась к «Газпрому» и транзиту через Украину. При этом назвать Кишинев хорошим клиентом нельзя: он постоянно просит скидки и отсрочки, задерживая выплаты. Одновременно в стране усугубляется топливный кризис, потому что российская компания постепенно сокращает поставки.
Это доставляет сложности и Киеву: если раньше он мог играть в «виртуальный реверс», на бумаге получая газ из Европы, а фактически — воруя российский, то сейчас скрытно воровать становится все сложнее. Отсюда и взялось «оседание» столь значительных объемов голубого топлива, которые должны были достаться Молдавии.
К сожалению, отметил Анпилогов, никакого конструктивного решения пока не видно. Самым оптимальным выходом был бы полный отказ от такого альтруизма, особенно на фоне столь недружественного отношения Молдавии к России. Но если проблемы Кишинева Москву волнуют мало, то бросать Приднестровье РФ не готова: расположенная там Молдавская ГРЭС питается тем же самым транзитным газом. А добиваться честности от Киева попросту глупо — еще в мирное время договариваться с ним было крайне трудно, теперь же и вовсе невозможно.
Как сообщила 22 ноября премьер Молдавии Наталья Гаврилица, в декабре республика продолжит испытывать нехватку российского газа, но полностью поставки не прекратятся. По ее словам, сейчас страна лучше подготовлена к последствиям энергетического кризиса, чем в прошлом месяце, за счет создания «стратегических запасов», которых оценочно хватит на срок до двух месяцев.
В то же время ситуацию с задержкой на Украине предназначенного Молдавии газа в Кишиневе называют намеренным шагом. Так, глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что его страна использует подведомственную Киеву инфраструктуру как временное хранилище.