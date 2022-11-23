Политолог Анпилогов: решить проблему воровства Украиной транзитного газа пока невозможно

К сожалению, отметил Анпилогов, никакого конструктивного решения пока не видно. Самым оптимальным выходом был бы полный отказ от такого альтруизма, особенно на фоне столь недружественного отношения Молдавии к России. Но если проблемы Кишинева Москву волнуют мало, то бросать Приднестровье РФ не готова: расположенная там Молдавская ГРЭС питается тем же самым транзитным газом. А добиваться честности от Киева попросту глупо — еще в мирное время договариваться с ним было крайне трудно, теперь же и вовсе невозможно.