Актер Иван Добронравов объяснил успех фильма «Петр I»

Фильм «Петр I: Последний царь и первый император» стал лидером проката в первые выходные после премьеры, заработав более 63 млн рублей. Добронравов отметил, что к высоким результатам привело совмещение документального и игрового жанров, которое позволило рассказать историю интереснее.