Актер Иван Добронравов объяснил успех фильма «Петр I»

Актер Иван Добронравов исполнил роль сына Петра I царевича Алексея в ленте «Петр I». Артист назвал успех фильма приятной неожиданностью.
Фильм «Петр I: Последний царь и первый император» стал лидером проката в первые выходные после премьеры, заработав более 63 млн рублей. Добронравов отметил, что к высоким результатам привело совмещение документального и игрового жанров, которое позволило рассказать историю интереснее.
«Успех фильма – для меня приятная неожиданность, особенно потому что это кино не совсем развлекательное, а скорее просветительское. В век всеобщего развлечения люди охотнее ходят на фильмы другого формата, поэтому приятно, что наша картина стала лидером проката», — приводит слова артиста пресс-служба ТНТ.
Сюжет ленты основан на исторических фактах. В центре событий Россия XVII и XVIII веков под управлением Петра I.