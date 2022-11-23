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Британская компания Thames Water сняла введенный летом запрет на полив из шлангов в Лондоне

Общество
Британская компания Thames Water сняла введенный летом запрет на полив из шлангов в Лондоне

Одна из крупнейших британских компаний Thames Water сняла запрет для 14 млн абонентов на использование шлангов для полива.

Ограничение ввели еще летом 2022 года на фоне аномальной жары. Благодаря поддержке клиентов и дождливой погоде подобные меры больше не требуются, говорится в заявлении на сайте копании.

Запрет на полив из шлангов пришлось ввести из-за засухи ради экономии воды. Минувшим летом в Великобритании был побит температурный рекорд — воздух прогрелся до +40,3 градуса. В начале августа из-за аномальной жары впервые в истории пересохли истоки реки Темзы.
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