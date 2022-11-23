В Петербурге врач-эпидемиолог была жестоко изнасилована коллегой в квартире на Энгельса

По словам пострадавшей, инцидент произошел в ночь на 22 ноября в квартире на проспекте Энгельса, где она находилась в гостях у знакомых. В какой-то момент коллега начал ее домогаться, но получил отказ. Разозлившись, мужчина набросился на врача и надругался над ней.