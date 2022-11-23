В Петербурге врач-эпидемиолог была жестоко изнасилована коллегой в квартире на Энгельса

В Петербурге врач-эпидемиолог стала жертвой изнасилования. В надругательстве женщина обвинила своего коллегу, пишут местные СМИ.
По словам пострадавшей, инцидент произошел в ночь на 22 ноября в квартире на проспекте Энгельса, где она находилась в гостях у знакомых. В какой-то момент коллега начал ее домогаться, но получил отказ. Разозлившись, мужчина набросился на врача и надругался над ней.
Потерпевшая сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы, и рано утром злоумышленника задержали в той же квартире. Сейчас по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Москве был задержан судимый за кражу местный житель. Мужчину подозревают в попытке изнасилования 16-летней девушки, сообщал «Царьград».