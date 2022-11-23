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Верховный суд Британии принял решение запретить в Шотландии референдум о независимости

Политика
Верховный суд Британии принял решение запретить в Шотландии референдум о независимости

Власти Шотландии не смогут проводить референдумы о независимости без согласия Лондона. Об этом заявил председатель Верховного суда Британии Роберт Рид.

Королевский суд принял решение запретить в Шотландии референдум о независимости. Для такой процедуры официальный Эдинбург должен получить одобрение Лондона.

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о необходимости провести референдум о независимости. Политик предложила организовать голосование в октябре 2023 года. По ее словам, в Шотландии замечен рост сепаратистских настроений. Причиной тому «катастрофическое» пребывание на посту уже бывшего премьера Британии Лиз Трасс.
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