Верховный суд Британии принял решение запретить в Шотландии референдум о независимости

Власти Шотландии не смогут проводить референдумы о независимости без согласия Лондона. Об этом заявил председатель Верховного суда Британии Роберт Рид.
Королевский суд принял решение запретить в Шотландии референдум о независимости. Для такой процедуры официальный Эдинбург должен получить одобрение Лондона.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о необходимости провести референдум о независимости. Политик предложила организовать голосование в октябре 2023 года. По ее словам, в Шотландии замечен рост сепаратистских настроений. Причиной тому «катастрофическое» пребывание на посту уже бывшего премьера Британии Лиз Трасс.