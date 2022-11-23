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МИД Казахстана заявил о вреде для отношений с РФ от негативных высказываний на российском ТВ

Политика
МИД Казахстана заявил о вреде для отношений с РФ от негативных высказываний на российском ТВ

Прозвучавшие в эфире российского телевидения негативные высказывания о Казахстане заслуживают реакции со стороны руководства РФ, заявил заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко.

Политолог Дмитрий Дробницкий в рамках программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что следующей проблемой для Москвы может стать Казахстан. По мнению эксперта, там могут начаться «нацистские процессы», как это было на Украине.

«Мы считаем, что они (негативные высказывания. — Прим. ФАН), во-первых, не отражают официальной позиции РФ, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией, и, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации», — сказал Василенко в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан подписали итоговый протокол о совместной работе демаркационной комиссии.
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