МИД Казахстана заявил о вреде для отношений с РФ от негативных высказываний на российском ТВ

Прозвучавшие в эфире российского телевидения негативные высказывания о Казахстане заслуживают реакции со стороны руководства РФ, заявил заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко.
Политолог Дмитрий Дробницкий в рамках программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что следующей проблемой для Москвы может стать Казахстан. По мнению эксперта, там могут начаться «нацистские процессы», как это было на Украине.
«Мы считаем, что они (негативные высказывания. — Прим. ФАН), во-первых, не отражают официальной позиции РФ, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией, и, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации», — сказал Василенко в разговоре с журналистами.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан подписали итоговый протокол о совместной работе демаркационной комиссии.