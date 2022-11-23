Астраханская прокуратура обязала минздрав обеспечить ребенка-инвалида медицинским изделием

Прокурорская проверка показала, что права ребенка-инвалида были серьезно нарушены чиновниками минздрава. Оказалось, что ребенок с диагнозом сахарного диабета был лишен сенсора непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови, сообщает «Астрахань.ру».