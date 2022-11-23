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Астраханская прокуратура обязала минздрав обеспечить ребенка-инвалида медицинским изделием

Общество
Астраханская прокуратура обязала минздрав обеспечить ребенка-инвалида медицинским изделием

Прокуратура Наримановского района Астраханской области выявила нарушения со стороны регионального минздрава.

Прокурорская проверка показала, что права ребенка-инвалида были серьезно нарушены чиновниками минздрава. Оказалось, что ребенок с диагнозом сахарного диабета был лишен сенсора непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови, сообщает «Астрахань.ру».

В связи с этим прокуратура направила исковое заявление, обязав минздрав и руководство районной больницы обеспечить инвалида медоборудованием. Суд поддержал позицию прокуратуры. В итоге ребенок получил необходимый сенсор.
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