Астраханская прокуратура обязала минздрав обеспечить ребенка-инвалида медицинским изделием

Прокуратура Наримановского района Астраханской области выявила нарушения со стороны регионального минздрава.
Прокурорская проверка показала, что права ребенка-инвалида были серьезно нарушены чиновниками минздрава. Оказалось, что ребенок с диагнозом сахарного диабета был лишен сенсора непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови, сообщает «Астрахань.ру».
В связи с этим прокуратура направила исковое заявление, обязав минздрав и руководство районной больницы обеспечить инвалида медоборудованием. Суд поддержал позицию прокуратуры. В итоге ребенок получил необходимый сенсор.