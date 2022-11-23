Пенсионерка подарила солдатам ВС России квадрокоптеры со своими инициалами

Солдаты Вооруженных сил РФ получили квадрокоптеры, купленные на пожертвования 85-летней пенсионерки из Нижегородской области.
Валентина Павловна приобрела технику на собственные средства, которые откладывала на ремонт дома. Пенсионерке удалось скопить 500 тыс. рублей, которые она потратила на квадрокоптеры для солдат российской армии.
«Я вспомнила своих родных, которые воевали во время Великой Отечественной войны, и думаю: в память о них, во-первых, и ради будущего своих внуков и правнуков я эти деньги отдам. Ну деньги — деньги, а это все-таки ощутимая помощь будет ребятам», — передает слова пенсионерки RT.
Пенсионерка передала купленную технику мобилизованным. На каждом квадрокоптере осталась гравировка «Шатковец ВП», что символизирует название жителя поселка Шатки и инициалы Валентины Павловны.