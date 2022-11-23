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МИД Польши послал ноту по репарациям от Германии 50 государствам

Политика
МИД Польши послал ноту по репарациям от Германии 50 государствам

Варшава проинформировала порядка 50 государств о моральных, юридических и практических основаниях требования по репарациям от Берлина за Вторую мировую войну. Об этом замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик рассказал журналистам.

Речь идет о ноте, которая направлена странам — участницам НАТО, Евросоюза и Совета Европы. По словам Мулярчика, польская сторона не дождалась ответа на обращение, переданное немецкому внешнеполитическому ведомству 3 октября.

Ранее стало известно о решении Польши потребовать от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций. При этом в Берлине заявляли, что не собираются передавать средства Варшаве.
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