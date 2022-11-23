Проживающая в США муза Никиты Михалкова высказалась о режиссере

Муза режиссера Никиты Михалкова, актриса Елена Соловей давно переехала в США. Она рассказала, как сейчас относится к личности знаменитого кинематографиста.
Соловей была восхищена работами Михалкова, поэтому с радостью согласилась сняться в его картине «Раба любви». Она также появилась в фильме режиссера «Неоконченная пьеса для механического пианино».
«Я помню Никиту Сергеевича другого, 30-летнего. Я помню его, когда мы были все молоды, талантливы, необыкновенно обаятельны. Испытываю к Никите Сергеевиче только чувство благодарности за работу, которая у меня была. Это правда», — рассказала Соловей в интервью Екатерине Гордеевой (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ).
В начале 90-х актриса решила закончить актерскую карьеру. Она переехала в США и сосредоточилась на воспитании детей. Проживая долгие годы за границей Соловей не перестает считать себя русской.