Соединенные Штаты подталкивают Польшу к военному противостоянию с Россией и на захват Западной Украины. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко, комментируя заявление президента Анджея Дуды, что Варшава не желает воевать с Москвой.
По словам политолога, все страны, исключая Прибалтику и Украину, понимают, что противостояние с Москвой приведет к войне России с НАТО и переведет конфликт в статус ядерного.
Ищенко отмечает, что власти Польши начали осознавать, что в случае противостояния России и НАТО их территория станет театром военных действий. Этим и продиктованы недавние заявления Варшавы о нежелании вступать в конфликт с Москвой, отметил политолог, сообщает «Центральная служба новостей».