Ищенко: в Польше опасаются военного противостояния с Россией

Ищенко отмечает, что власти Польши начали осознавать, что в случае противостояния России и НАТО их территория станет театром военных действий. Этим и продиктованы недавние заявления Варшавы о нежелании вступать в конфликт с Москвой, отметил политолог, сообщает «Центральная служба новостей».