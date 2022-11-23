Капитан сборной Польши Левандовски извинился за незабитый пенальти в матче ЧМ с Мексикой

Польский футболист Роберт Левандовски обратился к фанатам национальной команды в социальных сетях после первой игры на ЧМ-2022 с Мексикой. Нападающий извинился перед болельщиками за то, что не забил пенальти во втором тайме матча группового этапа планетарного первенства.