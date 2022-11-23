Капитан сборной Польши Левандовски извинился за незабитый пенальти в матче ЧМ с Мексикой

Капитан и нападающий сборной Польши по футболу Роберт Левандовски принес извинения за нереализованный одиннадцатиметровый удар в матче ЧМ-2022 против Мексики.
Польский футболист Роберт Левандовски обратился к фанатам национальной команды в социальных сетях после первой игры на ЧМ-2022 с Мексикой. Нападающий извинился перед болельщиками за то, что не забил пенальти во втором тайме матча группового этапа планетарного первенства.
«Мы играли умно и должны были побеждать. Тем труднее мне это принять. Простите меня, и спасибо за все слова поддержки. Мы продолжаем бороться за выход из группы», — подчеркнул Левандовски.
Матч группового этапа ЧМ-2022 завершился со счетом 0:0. В следующей игре сборная Польши встретится с Саудовской Аравией. Соперником Мексики станет Аргентина.