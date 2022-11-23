Ботулизм выявлен у 14 жителей Волгоградской области с начала года

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предупредило граждан об участившихся случаях ботулизма. Причиной заболевания специалисты считают вяленую рыбу домашнего приготовления.
В надзорном ведомстве напомнили, что заразиться ботулизмом также можно при отравлении консервами, использовании домашних заготовок на масляной основе или если плохо вымыть грибы и овощи, передает сетевое издание «МК в Волгограде».
Согласно рекомендациям для профилактики ботулизма следует использовать только консервы, приготовленные промышленным способом, не употреблять консервы со вздутыми крышками, тщательно отмывать от частиц грунта овощи, фрукты и грибы, пойманную или купленную рыбу быстро очистить от внутренностей и хранить в холоде.
К основным симптомам ботулизма относят сухость, хрипоту, боль при глотании, ухудшение зрения, вздутие и боли в животе. При малейших признаках заболевания следует немедленно обратиться за медицинской помощью.