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Ботулизм выявлен у 14 жителей Волгоградской области с начала года

Общество
Ботулизм выявлен у 14 жителей Волгоградской области с начала года

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предупредило граждан об участившихся случаях ботулизма. Причиной заболевания специалисты считают вяленую рыбу домашнего приготовления.

В надзорном ведомстве напомнили, что заразиться ботулизмом также можно при отравлении консервами, использовании домашних заготовок на масляной основе или если плохо вымыть грибы и овощи, передает сетевое издание «МК в Волгограде».

Согласно рекомендациям для профилактики ботулизма следует использовать только консервы, приготовленные промышленным способом, не употреблять консервы со вздутыми крышками, тщательно отмывать от частиц грунта овощи, фрукты и грибы, пойманную или купленную рыбу быстро очистить от внутренностей и хранить в холоде.

К основным симптомам ботулизма относят сухость, хрипоту, боль при глотании, ухудшение зрения, вздутие и боли в животе. При малейших признаках заболевания следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
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