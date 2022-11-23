В правительстве Забайкалья появился манекен для битья с табличкой «он во всем виноват»

Рядом с манекеном также расположена табличка, надпись на которой гласит: «Он во всем виноват». Сообщается, что на восьмом этаже здания находятся залы, где проходят заседания членов правительства, краевых министерств, губернатора и Законодательного собрания региона, передает «Чита.Ру».