Диджей Катя Гусева рассказала, чем займется Киркоров в новогоднюю ночь

Диджей и подруга короля российской эстрады Филиппа Киркорова Катя Гусева рассказала, чем певец займется в новогоднюю ночь. Исполнитель планирует провести праздник на работе.
«Я думаю, Филипп будет работать, он всегда выбирает новогоднюю ночь рабочей», — заявила Гусева изданию «МК».
Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала, что Киркоров получил травму — он чуть не сломал себе палец. По слухам, певец старается максимально снизить физическую активность. Гусева отметила, что на днях видела артиста и у него все в порядке.