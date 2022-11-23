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Диджей Катя Гусева рассказала, чем займется Киркоров в новогоднюю ночь

Шоу-бизнес
Диджей Катя Гусева рассказала, чем займется Киркоров в новогоднюю ночь

Диджей и подруга короля российской эстрады Филиппа Киркорова Катя Гусева рассказала, чем певец займется в новогоднюю ночь. Исполнитель планирует провести праздник на работе.

«Я думаю, Филипп будет работать, он всегда выбирает новогоднюю ночь рабочей», — заявила Гусева изданию «МК».

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала, что Киркоров получил травму — он чуть не сломал себе палец. По слухам, певец старается максимально снизить физическую активность. Гусева отметила, что на днях видела артиста и у него все в порядке.
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