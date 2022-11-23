Кот-д’Ивуар выведет миротворческий контингент ООН из Мали

Бамако, 23 ноября. Кот-д’Ивуар выведет подразделения из состава многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА).
Данную информацию сообщил новостной портал Reuters со ссылкой на соответствующее распоряжение. Кроме того, сведения подтвердили два источника из службы безопасности Ямусукро.
Общественные деятели республики неоднократно заявляли, что ООН не заинтересована в решении проблем региона. Африканский блогер Сейду Коне считает, что «голубые каски» не способны защитить население от атак радикальных группировок.
Более того, миротворцы сами стали угрозой для местных жителей. В августе гвинейский контингент обстрелял гражданский автомобиль на выезде из города Кидаль.
Малийцы регулярно выходят на демонстрации против присутствия представителей МИНУСМА в регионе. Участники акций обвиняют «голубых касок» в низкой эффективности и подрыве суверенитета Бамако.
Мнение о позициях Запада на Черном континенте выразил политолог Вадим Манукян. Он уверен, что африканские страны перестали доверять Европейскому союзу и не хотят сотрудничать с ним.