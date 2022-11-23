«Уралхим» запланировал запуск порта для отгрузки аммиака в Тамани до конца 2023 года

Предприятие «Уралхим» строит порт в Тамани для отгрузки аммиака. О сроках его запуска в работу рассказал основатель компании Дмитрий Мазепин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его данным, стоимость строительства порта составит 50 млрд рублей. Он добавил, что порт планируют запустить в эксплуатацию к концу 2023 года.
Мазепин также отметил, что «Уралхим» не может сейчас оплатить поставки удобрений в Африку, напомнив, что в мире заблокировано 262 тыс. тонн удобрений компании.
Тем временем Россия обсуждает с ООН вопрос возобновления транзита по аммиакопроводу «Тольятти — Одесса», сообщил Владимир Путин. Он обратил внимание, что поставки по этой магистрали были бы выгодны всем сторонам.