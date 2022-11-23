Губернатор Коми рассказал о безуспешных ударах украинских РСЗО HIMARS по его колонне

Губернатор Коми Владимир Уйба сообщил о попытке украинских военных нанести удар по колонне автобусов из РСЗО HIMARS, при этом он сам находился в одном из транспортных средств.
Владимир Уйба рассказал в Telegram-канале KomiLeaks, что ВСУ пытались помешать доставке грузов для российской армии.
«У нас два автобуса огромных, набитых обмундированием, два джипа, на которых мы ехали. По нашей колонне шесть раз били HIMARS, потому что мы цель такая, нарядная», — сказал глава региона.
По его словам, украинские военные не смогли попасть даже близко от трассы прохождения российской колонны.
Ранее «Царьград» сообщил о повреждении вспомогательного оборудования Запорожской АЭС из-за обстрелов станции подразделениями ВСУ.