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Три села в Белгородской области временно остались без электроэнергии

Общество
Три села в Белгородской области временно остались без электроэнергии

Село Устинка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения зафиксированы у одного частного домовладения и линии электропередачи.

«В связи с этим без электроэнергии сейчас остаются села Устинка, Лозовое и Нечаевка», — подчеркнул глава Белгородской области.

На место уже выехали оперативные и аварийные службы, чтобы устранить последствия инцидента. Также продолжается подомовой обход территории.
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