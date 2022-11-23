Три села в Белгородской области временно остались без электроэнергии

Село Устинка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения зафиксированы у одного частного домовладения и линии электропередачи.
«В связи с этим без электроэнергии сейчас остаются села Устинка, Лозовое и Нечаевка», — подчеркнул глава Белгородской области.
На место уже выехали оперативные и аварийные службы, чтобы устранить последствия инцидента. Также продолжается подомовой обход территории.