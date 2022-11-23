Лавров решил присесть, чтобы не затмить Шойгу на общем фото в ходе саммита ОДКБ

Глава МИД России Сергей Лавров присел, чтобы не заслонить собой министра обороны Сергея Шойгу на общем снимке на полях саммита ОДКБ в Ереване. В Сети появилось соответствующее видео.
Журналисты передали, что во время фотосъемки министров иностранных дел выстроили в первом ряду. Из-за этого Лавров мог затмить Шойгу, находившегося чуть поодаль.
Глава российского внешнеполитического ведомства вовремя заметил это и с улыбкой присел, после этого пододвинувшись. Затем сами фотографы поспешили изменить ситуацию.
Напомним, что Лавров поучаствовал в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности.