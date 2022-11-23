Политолог Корнилов сообщил, что Джонсон «открыл очевидную истину» по конфликту на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал знать, что является основным подстрекателем конфликта на Украине. К такому выводу пришел политолог и историк Владимир Корнилов.
Он напомнил, что именно экс-глава британского кабмина лично обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, «чтобы убедить его в том, что нельзя заключать мир с Россией и что украинцы должны погибать до последнего».
«Так что в этом плане Джонсон, по сути, открывает очевидную истину – именно он стоит за той кровью, за смертями украинцев, которые мы видим сейчас. Это ни Германия, ни Франция, ни кто-либо еще, а лично Джонсон и Британия виновны», — подчеркнул Корнилов в беседе с газетой «ВЗГЛЯД».
Ранее стало известно, что до старта российской спецоперации официальный Берлин надеялся на скорое военное поражение ВСУ, а Париж и вовсе отметал возможность конфликта. С таким заявлением выступил Джонсон.